Saraçhane Meydanı'nda süren gösterilere destek giderek artarken bugün endişe uyandırıcı gelişmeler yaşanıyor. Bazı sosyal medya hesaplarından meydandaki Şehzadebaşı Camii'nde mezar taşlarının kırıldığını gösteren fotoğraflar yayınlanmaya başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül de bugün Şehzadebaşı Camii'ne giderek kırılan mezar taşlarını medya mensupları ile gezdi. Vali'ye yanıt CHP İl Başkanı'ndan geldi.

"GÜVENLİK GAZ VE COPLA CAMİYE SIKIŞTIRDI"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bölgede yaşanan olaylara ilişkin, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.

Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir.

Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Vali Gül'e sosyal medyadan şu yanıtı verdi:

"Sayın Gül, oradaydım.

Ben doğruları anlatayım. Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. İnkar etmeye kalkmayın, gözlerimle gördüm!

Şu an tarihi miras camimizin bahçesiyle, yalanlarla tutuklanan Mahir Polat'ın kurduğu İBB Miras ekipleri ilgileniyor.



Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın! İstiklal Marşımızın ilk dizesi, "Korkma" ile hayata başlayanları yalanlarınızla korkutamazsınız!

Dün telefonda söz vermiştiniz. Saldırı olmayacak diye. Devletin polisini, iktidara yakın havuz medyasına, Saraçhane’deki millet iradesinin meşrutiyetini sorgulatmak için adeta malzeme verme gayreti içinde bırakmaktan vazgeçin."

İBB'DEN AÇIKLAMA

"Son günlerde bazı mecralarda, Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan tarihi mezarlara zarar verildiğine ilişkin iddialar yer almaktadır. Konunun hassasiyetine binaen kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İBB Miras ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yalnızca iki mezar taşında ne zaman oluştuğu çalışma sonucu ayrıca belirlenecek, kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edilmiştir.

2021 yılında İBB ile ilgili vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İBB Miras ekipleri İstanbul’un tarihi eserlerini ihya etmiş, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel hassasiyeti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmaları büyük takdir toplamıştır.



İBB Miras ekipleri bu olayda da kamu sorumluluğu bilinciyle derhal çalışmalara başlamıştır.

Söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sınırlarında bulunmasa da, İBB Miras ekipleri derhal harekete geçmiş, alanda uzman ekiplerle kapsamlı bir tespit ve müdahale süreci başlatılmıştır. İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir.

Ayrıca, Yetki alanımız dışında olmasına rağmen, Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir.

Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır.

Tarihi ve manevi mirasımıza, kültürel değerlerimizle birlikte; bu bilincin markalaşmış öncüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mahir Polat’a sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

PROVOKASYON İHTİMALİ ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından; Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilatı sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Büyük Doğu Akıncıları Olarak İftarı Şehzadebaşı Camii'nde açacağız!" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

Saraçhane'deki eylemcilerden bir kısım İslâm düşmanlarının Şehzadebaşı Camii'nde yaptıkları pislikler kamuoyunun malumudur! Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftarımızı açacağız. Meselemiz ne son yaşanan siyasi çekişmeler ne de bu dava sürecidir, tek meselemiz Şehzadebaşı Camii'nde yapılan had bilmezliktir. Bu çerçevede; Tüm Müslüman Anadolu halkını Cihad ayı olan Ramazan'da Şehzadebaşı Camii'nde iftar açmaya davet ediyoruz! (Bugün) 24 Mart Pazartesi Saat: 19.00 Şehzadebaşı Camii"

Bölgede devam eden protestolar nedeniyle alınan karar provokasyon endişesine neden oldu.