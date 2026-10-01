İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik testlerden geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden Türk aile yapısına aykırı içerikler üreten ve bu paylaşımlardan dijital gelir elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü sosyal takip sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da belirlenen evlere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularına başlanırken, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla testlerden geçirildikleri öğrenildi.