Mısır'da yaşayan 13 yaşındaki çocuk, sosyal medyada popüler hale gelen "Ramen'i çiğ ye" akımına uyarak 3 paket pişmemiş hazır erişteyi art arda tüketti. Yarım saat içinde mide ağrısı ve kusma yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MARKET SAHİBİ SORGUYA ÇEKİLDİ

Olay sonrası polis, eriştelerin satıldığı marketin sahibini sorguya çekti. Ürünlerin laboratuvar testlerinde zehirli veya uygunsuz herhangi bir maddeye rastlanmadı. Yetkililer, ölümün gıdanın içeriğinden değil, tüketim şekli ve aşırı miktardan kaynaklandığını belirledi.

OTOPSİ SONUCU: SİNDİRİM TIKANIKLIĞI

Yapılan otopsi raporunda gencin yüksek miktarda çiğ erişte tüketimi nedeniyle akut bağırsak sorunları ve sindirim tıkanıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre pişmemiş erişte, mide ve bağırsakta çözünmeden şişerek ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

DOKTORLARDAN CİDDİ UYARILAR GELDİ

Gıda güvenliği uzmanları ve doktorlar, hazır erişte gibi işlenmiş gıdaların mutlaka pişirilerek tüketilmesi gerektiğini altını çizerek vurguladı. Ayrıca sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli akımların özellikle çocuklar için büüyk bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.