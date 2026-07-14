Ev temizliğini ve günlük işleri kolaylaştırmak adına başvurulan bazı pratik yöntemler, beklenmedik hasarlara yol açtı. Bunun bir örneği, çok sayıda ayakkabısını aynı anda çamaşır makinesinde yıkamak isteyen bir kadının, yıkama sonrasında tüm ayakkabılarının kullanılamaz hale gelmesiyle yaşandı.

Ayakkabıların zarar görmesinin çamaşır makinesinden değil, yanlış yıkama koşullarından kaynaklandığı belirtildi. Makine kapağı açıldığında spor ayakkabıların tabanlarının gövdeden ayrıldığı, astar ve bez kısımlarının ise dikişlerinden sökülerek parçalandığı görüldü. Bu durumun, yüksek su sıcaklığı ve yüksek devirli sıkma programlarının seçilmesinden kaynaklandığı açıklandı. Spor ayakkabıların üretiminde kullanılan özel yapıştırıcıların, yüksek sıcaklığa ve kazanın sert hareketlerine maruz kaldığında çözüldüğü ifade edildi.

FİLEYLE YIKANMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Özellikle bez ve suni deri karışımlı ayakkabılarda, dikişler sağlam olsa bile tabanı tutan kimyasal yapıştırıcıların 60 derece gibi yüksek sıcaklıklarda eridiği bildirildi. Bu tür hasarların önlenmesi için ayakkabıların en fazla 30 derece sıcaklıkta, sıkma programı kapatılarak veya çok düşük devirde ve koruyucu yıkama filesi kullanılarak yıkanması gerektiği kaydedildi.