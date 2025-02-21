Son zamanlarda sosyal medyada popülerler olan sabah 5’te uyanma trendi, birçok kişi tarafından üretkenliğin anahtarı olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, erken kalkmanın her zaman faydalı olmadığını ve beyin sağlığınızı riske atabileceğine dikkat çekti.

Sinirbilimci Rachel Barr, sosyal medyada yaptığı açıklamada sabah 5'te uyanmanın, her birey için uygun olmayabileceğine dikkat çekti. İnsan vücudu, alarm saatine göre değil biyolojik iç saatine uygun şekilde uyanmaya programlanmıştır. Bu iç saatin temelini ise sirkadiyen ritim oluşturuyor. Işık ve karanlık gibi faktörler etkilese de, genetik faktörler bu ritmi belirlemede en büyük rolü oynuyor.

Barr, özellikle gece kuşu olanların sabah 5'te kalkmakta zorlanabileceğini belirtirken, bu saatte uyanmak yeterli uyku almamaya ve REM uykusunun kaybolmasına yol açabilir. REM uykusu, beynin temizlenme sürecine katkı sağlar ve bu evrede beyin aktif bir şekilde çalışır. REM uykusunun eksikliği, bilişsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle 2016’daki bir çalışmada, düzensiz uyku düzenine sahip bireylerde demans riskinin arttığına dikkat çekiliyor.

UYKU DÜZENİ KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Uyku danışmanı Rosey Davidson, uyku düzeninin kişiden kişiye değiştiğini vurgularken, sabahları daha enerjik hissedenler için erken kalkmak verimli olabilirken, gece kuşlarının bu tür bir rutine uyum sağlaması oldukça zor olabilir. Uykusuz kalmak ise beyin sağlığına ciddi zararlar verebilir. Davidson, uyku eksikliği nedeniyle ruh halinin bozulabileceğini ve depresyon, anksiyete gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Ayrıca uyku sırasında beynin toksinlerden arınmaya yardımcı olduğunu ve uyku düzeninin önceliklendirilmesi gerektiğini söylüyor. İyi bir uyku, hafızayı güçlendirir, ruh halini iyileştirir ve genel beyin sağlığını destekler.