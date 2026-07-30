Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmenin ardından partiden yazılı açıklama geldi.

"PARTİMİZ DEĞİL BİR VATANDAŞ ÇEKTİ"

Görüntülerin 3 Temmuz'da bir vatandaş tarafından çekildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in abdest alırken çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu görüntüler, Partimiz tarafından çekilmemiş veya paylaşılmamıştır."