Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmenin ardından partiden yazılı açıklama geldi.

"PARTİMİZ DEĞİL BİR VATANDAŞ ÇEKTİ"

Görüntülerin 3 Temmuz'da bir vatandaş tarafından çekildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in abdest alırken çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu görüntüler, Partimiz tarafından çekilmemiş veya paylaşılmamıştır."

Kaynak olarak ekle