Skandal paylaşım sosyal medyada da gündem oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadele ve kuruluş stratejisine verilen Kemalizm ifadesi üzerinden Atatürk'e hakaret eden şahıs paylaşımına "40 yıllık PKK'yı bitirdik" diyerek başladı.

"TAPINAĞA GÖMMÜŞLER MÜSLÜMAN DİYORLAR"

"Osmanlı_Ucbeyi" kullanıcı isimli şahıs Kemalistlerin PKK'dan daha tehlikeli olduğunu söyleyen şahıs sözlerine Atatürk'e hakaret ederek devam etti. Atatürk'ün tapınağa gömüldüğünü söyleyen kişi, "Bir de buna müslüman diyorlar. Ruhuna fatiha bile yazmıyor mezar taşında. Bir de hafız diyenler var. Çok gülüyorum" diyerek hakaret etti.