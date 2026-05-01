1926 yılında Fas Sultanı Moulay Youssef'in Paris ziyareti sırasında kaydedildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Fas Sultanı'nın Cem Yılmaz'a benzetilmesi sosyal medyada viral oldu.

100 YILLIK BENZERLİK

Sosyal medyada paylaşılan siyah-beyaz bir video kısa sürede merak uyandırdı.. Görüntülerde yer alan kişinin 1926 yılında Fas tahtında bulunan Moulay Youssef olduğu öne sürülürken, yüz hatları ve mimikleri nedeniyle ünlü komedyen Cem Yılmaz’a benzetilmesi dikkat çekti. Cem Yılmaz her ne kadar Fas Sultanı Moulay Youssef'e benzetilse de görüntülerde yer alan kişinin farklı kaynaklarda Afgan Abdul Rehman Guesubi olduğu da iddia edildi.









12 yıl önceki videoda bu görüntüler yer aldı.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA CEM YILMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Paylaşımın yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, videodaki kişinin Cem Yılmaz’a olan benzerliği üzerinden esprili yorumlar yaptı.





Cem Yılmaz ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Fas prensi değilim, sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor” ifadelerini kullandı.





