Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da iki günde peş peşe meydana gelen okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğarken, saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar kan dondurdu.

Türkiye’yi yasa boğan Mattia Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle de Türkiye’nin gündemine oturan ‘C31K’ isimli Telegram grubunda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırılarının ardından ‘pes’ dedirten paylaşımlar yapıldı.

KAN DONDURAN MESAJLAR

Mesajlarda her iki saldırı da övülürken, yeni saldırılar için tarih ve konum da verildi. Grupta yazan bir şahıs, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılar düzenleyeceğiz" derken, bir başka kullanıcı ise “İşler açıldı. Her türlü okul basılır” ifadelerini kullandı. Saldırılar için fiyat tarifesi dahi paylaşıldı.

Gruptaki kan donduran mesajların ardından Siber Şube ekipleri inceleme başlattı.