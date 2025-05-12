Galatasaray’ın yıldızı Osimhen bu sezonki performansıyla büyük beğeni topluyor… Sezon başında Napoli’den sarı kırmızılılara kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldız bu sezon 38 maçta süre buldu ve 33 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için Napoli’ye 75 milyon Euro ödemek zorunda.
Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Taraftarlar, 'Bizimle Kal Osimhen' anlamına gelen "Stay With Us Osimhen" İngilizce başlığıyla birçok paylaşımda bulundu.
Kısa sürede gündem olan bu paylaşımlar 700 bini aştı.