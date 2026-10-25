Fotoğrafta görülen dev nilüferin bilinen örneklerden farklı özellikler taşıması üzerine araştırmacılar harekete geçti. Yapılan incelemeler, bitkinin kimliğinin belirlenmesi ve bilimsel olarak tanımlanması sürecine katkı sağladı.

FOTOĞRAFTAKİ AYRINTI YENİ BİR TÜR ŞÜPHESİ DOĞURDU

İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bitki uzmanı Carlos Magdalena, yaklaşık beş yıl önce Jeremiah Harris'in Kolombiya'nın Inírida bölgesinde çektiği fotoğrafları Instagram'da gördü. Harris, bitkiyi yaygın olarak bilinen bir nilüfer türü sanıyordu.

İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bitki uzmanı Carlos Magdalena, yaklaşık beş yıl önce Jeremiah Harris'in Kolombiya'nın Inírida bölgesinde çektiği fotoğrafları Instagram'da gördü. Harris, bitkiyi yaygın olarak bilinen bir nilüfer türü sanıyordu.

Beş günlük keşif gezisinde yalnızca iki bitkiye ulaşılabildi. Üstelik hiçbirinde çiçek bulunmuyordu. Türün bilimsel olarak tanımlanabilmesi için çiçekli bir örneğe ihtiyaç vardı.

GECE YARISI BAŞLAYAN YOLCULUK SONUÇ VERDİ

Araştırmacılar, dönüş uçuşlarına saatler kala yerel rehber Gustavo Melo'nun yardımıyla gece saat 01.00'de sular altında kalan ormana doğru yola çıktı. Gün doğumundan hemen önce ulaştıkları küçük gölde, biri çiçek açmış beş nilüfer daha bulundu.

Bu keşif sayesinde Victoria colombiana adı verilen yeni tür bilimsel olarak tanımlandı. Yapraklarının çapı 2 metreye ulaşabilen bitki, dev nilüferler grubunun bilinen dördüncü türü oldu.

Araştırmacılar, Kolombiya'nın doğal ortamında yalnızca 30 ila 50 örneğinin bulunduğunu tahmin ediyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olabilecek bitkinin korunması için yeni çalışmalar planlanıyor.