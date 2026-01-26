Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı.
‘ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM’
İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemedeki ifadesinde, “Alkolün etkisindeyken söyledim, pişmanım” diyen Kurt hakkında bu dosyadan adli kontrol kararı verildi. Ancak ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurt, cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.