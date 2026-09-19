Bursa’da düzenlenen Gastronomi Festivali, dev İskender sunumuyla dikkat çekti. Festival kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tabak, kurulan sofraya getirildi.
Çok sayıda vatandaş, aynı tabaktan servis edilen İskender’i birlikte yedi.
DEV TABAKTA İSKENDER İKRAMI
Festival alanında bir araya gelen onlarca kişinin İskender’i elleriyle yemesi kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, vatandaşların aynı tabaktan yemek yediği anlar kullanıcılar arasında tartışma yarattı.