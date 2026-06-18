Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, suç yapılanmalarına karşı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformlarında organize suç örgütlerinin propagandasını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini duyurdu.
Türkiye genelinde Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu toplam 54 ilde yürütülen operasyonlar sonucunda 258 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemlerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.