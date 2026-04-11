Samsun'un Bafra ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki bir inşaatta işçi olarak çalışan M.S.Ş. (20) ile N.Y.'nin (19) sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak terör propagandası yaptı.

İNŞAATTA GÖZALTINA ALINDILAR

Canlı yayını izleyen kullanıcıların tepkileri üzerine yayın yapan kişiler, terör propagandası yapmaya devam etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine kullanıcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında yayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelileri, çalıştıkları inşaatta gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.