Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yönetmelik, 31 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağlar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yeni hesap açmak isteyenler yaşlarını e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak belirteçle doğrulayacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik”, 15-17 yaş grubunun hesaplarına da gizlilik, mesajlaşma ve canlı yayın konusunda özel kurallar getiriyor.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde, “Yaş doğrulama e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır” hükmü yer alıyor. Kullanıcının talebi üzerine Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulama belirteci oluşturulacak. Kullanıcı, bu belirteci hesap açmak istediği platforma yükleyecek.

Platform, belirtecin Başkanlık tarafından oluşturulduğunu teyit ederek kullanıcının yaş grubunu belirleyecek. Belirteçte yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı, doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi bulunacak. Platformlar belirteci sadece yaş doğrulaması amacıyla kullanabilecek. 15 yaşını doldurmayanların hesap açma talepleri reddedilecek.

MEVCUT HESAPLARDA SON TARİH 31 MART 2027

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılan ve yaşı bu yöntemle daha önce doğrulanmamış hesaplarda doğrulama işlemi, platformlar tarafından 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Hesap sahibinin 15 yaşını doldurmadığı belirlenirse kullanıcıya bilgi verilerek hesabı kapatılacak.

Kullanıcılar, yaş doğrulamasının sonucuna veya hesaplarının kapatılmasına ücretsiz itiraz edebilecek. İtiraz sonuçlanana kadar hesaptaki içerikler ve kişisel veriler silinmeyecek.

15-17 YAŞ GRUBUNA CANLI YAYIN YASAĞI

15-17 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak; platformlar bu hesapları herkese açık hale getirme seçeneği sunamayacak. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar, çocukların takipçi listelerini ve takip ettikleri hesapları göremeyecek.

Bu yaş grubundaki çocuklar hesaplarından canlı yayın açamayacak. Çocuklara ait kişisel veriler, profil oluşturmak veya kişiselleştirilmiş ticari reklam sunmak amacıyla kullanılamayacak.

Ebeveynler ise platformların sunacağı denetim araçlarıyla çocuklarının sosyal medyada geçirdiği süreyi izleyip sınırlandırabilecek. Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerini kendi onaylarına bağlayabilecek, bu işlemler için harcama sınırı belirleyebilecek.