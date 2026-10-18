Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yer alan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. İncelemeler neticesinde kurallara uymayan işletmelere ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) entegrasyonunu sağlamayan sosyal medya şirketlerine yaptırım uygulandı.

İŞLETMELERE 15,2 MİLYON TL CEZA

Bakanlık verilerine göre, sosyal medya ilanlarına yönelik denetimler kapsamında bugüne kadar 152 işletmeye toplam 15,2 milyon TL idari para cezası kesildi. Son incelemelerde Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine 7 milyon TL ceza verildi.

META VE TİKTOK'A DOĞRULAMA YAPTIRIMI

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) entegre olmadığı ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan platformlara da ceza uygulandı. Bu kapsamda Meta Platforms'a 20 milyon TL, TikTok'a ise 4 milyon TL idari para cezası kesildi. Alınan son kararla birlikte Meta Platforms'a uygulanan toplam ceza miktarı 36,2 milyon TL'ye ulaştı.

FİYAT BİLGİSİ VE EİDS BAĞLANTISI ZORUNLU

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyat bilgisine yer verilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. İşletmelerin yaptırımla karşılaşmaması için sosyal medya paylaşımlarında EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısına ve ilan fiyatına yer vermesi gerektiği belirtildi. Ayrıca paylaşılan görsel ve açıklamaların, doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerektiği ifade edildi. Denetimlerin, sahte ilanları önlemek ve elektronik ticarette şeffaflığı sağlamak amacıyla devam edeceği kaydedildi.