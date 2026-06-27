Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Bunun üzerine, emniyet güçlerinin desteğiyle Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmede işlem gerçekleştirildi. İşletmenin, ilgili mevzuata aykırı uygulama ve işlemler nedeniyle süresiz olarak mühürlendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, denetimler sonucunda işletmenin Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla kapatıldığı belirtilerek, işlemin mevzuata aykırılık gerekçesiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili idari sürecin devam ettiği öğrenildi.