Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ilçedeki bir liseye yönelik tehdit içerikli görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İKAMETLERİNDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Düzenlenen operasyon kapsamında T.G. (15), E.H.A. (15) ve F.Y.C. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde de arama gerçekleştirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. hakkında ev hapsi kararı verildi. E.H.A. ve F.Y.C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.