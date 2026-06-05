Olay, 2 Haziran saat 03.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Denizli’de yaşayan Murat K. (30), bir süre önce sosyal medyada tanıştığı Melisa S.’nin (20) daveti üzerine Aydın’daki bir eve gitti.

Uyuşturucu kullanıldığı öne sürülen evde bir süre vakit geçiren Murat K., daha sonra içeride bulunan 8 kişi tarafından darbedildi. Şüpheliler, Murat K.’nın cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarını alarak kaçtı.

Şüphelilerin elinden kurtulan Murat K., kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi gördükten sonra durumu polise bildirdi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada Melisa S. ile birlikte Emrah V., Kemal S., Fecri S., Osman Berk O., Muhammet D., Namık K. ve Fuat Z.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Murat K.’ya ait kredi kartıyla yüksek tutarda harcama yaptığı da ileri sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan da işlem yapılan 8 kişi adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.