Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan yazar ve ulusal yayın organlarında köşe yazarlığı yapan A.T. sosyal medyadan tanıştığı S.C’nin özel görüntülerini yine sosyal medyadan paylaşınca S.C.soluğu mahkemede aldı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİNİ EKRAN KAYDI İLE ALDI

Yazar A.T., 2020 yılında sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Bir süre sonra bu kadınla arkadaş oldu ve görüntülü olarak internet üzerinden konuşmaya devam etti. İddiaya göre, A.T. bu görüşmeler sırasında S.C.’nin özel görüntülerini ekran kaydıyla aldı.

Bir süre sonra A.T. ile S.C.arasında sorunlar yaşandı ve araları bozuldu. Bunun üzerine A.T., S.C.’nin özel görüntülerini üçüncü kişilere e-posta yoluyla gönderdi. Ayrıca kadını, elindeki görüntüleri başka kişilere ve çocuğunun öğretmenlerine göndermekle tehdit etti.

S.C’nin şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.T.’nin bilgisayarı incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda A.T. hakkında “tehdit” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Davanın 5.ve karar duruşması Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya sanık A.T.., taraf avukatları, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Sanık A.T.., duruşmada yaptığı savunmada adalete güvendiğini belirterek beraat talebinde bulundu.

SAİR TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme, duruşma sonunda kararını açıkladı. Sanığa “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

Bu ceza, indirim uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık hakkında ayrıca şantaj suçlamasıyla açılan dava kapsamında, mahkeme heyeti eylemi “sair tehdit” olarak değerlendirdi ve 120 gün adli para cezasına hükmetti. Bu ceza, gün başına 100 TL olarak hesaplanarak toplam 12 bin TL olarak belirlendi. Daha sonra bu miktar 5 bin TL’ye indirildi ve hükmün açıklanması bu ceza için de geri bırakıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Onursal Özbek, kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olmadığını, özel hayatın gizliliğini ihlalin de bir şiddet türü olduğunu vurguladı. Bu davanın örnek teşkil edeceğini belirten Özbek, entelektüel ya da eğitim düzeyinin şiddet uygulamakla ilgisi olmadığını, kimden gelirse gelsin bu tür davranışların cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.