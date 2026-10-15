Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital mecralarda suç örgütlerinin propagandasını yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

SANAL MEDYADAN 'ELEMAN' ÇAĞRISI YAPTILAR

Siber ve organize polisinin yürüttüğü incelemelerde; sosyal medya hesapları üzerinden organize suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri öven, gençleri bu yapılara katılmaya özendiren ve olası silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin etmeye çalışan şahıslar tek tek belirlendi.

29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: CEPHANELİK ÇIKTI

Suç teşkil eden paylaşımlarla çete propagandası yaptığı saptanan 29 şüpheliye yönelik 29 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve bu silahlara ait farklı ebatlarda mühimmat/fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.