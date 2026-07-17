İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle yürütülen soruşturmada, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi.

Ekipler, "AVCI" adı verilen analiz uygulaması üzerinden yaptıkları teknik incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım gerçekleştirdiğini ve bu yöntemle müşteri bulmaya çalıştığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 110 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen deliller ve yürütülen takip çalışmalarının ardından emniyet güçleri, belirlenen adreslere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 110 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ise çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

65 SOSYAL MEDYA KANALI ERİŞİME KAPATILDI

Emniyet güçleri, uyuşturucu şebekesinin fiziksel olarak çökertilmesinin yanı sıra yasa dışı ticaretin yürütüldüğü dijital ağlara da darbe vurdu. Operasyonla eş zamanlı olarak yürütülen siber çalışmalar sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti ve reklamı için kullandığı tespit edilen 65 Telegram grubu ile kanalına erişim engeli getirildi. Gözaltına alınan 110 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.