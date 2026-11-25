Olay, Brezilya’nın Mato Grosso eyaletinde meydana geldi. İki yaşındaki Maite Filbido, akrabalarının evinin bahçesinde tek başına oynadığı sırada yüzme bilmemesine rağmen havuza girdi. Küçük kızın çırpındığını gören ailenin köpeği Tereza, hiç vakit kaybetmeden havuza atladı. Tereza, Maite’yi suyun üzerinde tutarak boğulmasını önlemeye çalıştı.

ANNE VE ABLASI SUYA ATLADI

O sırada kişisel antrenör olduğu belirtilen anne Gladissa Filbido ile büyük kızı Nicolly, sesleri duyunca havuza koştu. Anne ve kızı, Tereza’nın suyun üzerinde tuttuğu Maite’yi havuzdan çıkardı. Büyük bir korku yaşayan anne Filbido, kızını ve köpeğini kurtardıktan sonra ikisine de sarıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Olay anları, evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Anne Gladissa Filbido, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Maite’nin ilk kez tek başına havuza girdiğini belirten anne Filbido, “Tereza olmasaydı, birkaç saniye içinde büyük bir trajedi yaşanabilirdi” dedi. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.