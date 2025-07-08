Sosyal medyada gündem olan kavga akıllara durgunluk verdi. Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları üzerinden birbirlerine yaptıkları göndermelerin sonu sokakta kavgaya dönüştü.
X kullanıcıları Meto ( @gronbaek0 ) ve Enes ( @solkanateness ). Selinsu adlı kız yüzünden tartıştıkları ortaya çıktı. Kayıt altına alınan kavganın ardından kullanıcılar gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan kavga videosuna 20 bini aşan yorum ve paylaşım yağdı.
ÜSKÜDAR EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI
Emniyetin kavgaya ilişkin duyurusunda,
07.07.2025 tarihinde Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana gelen kavga olayıyla ilgili olarak;
Yapılan çalışmalarda, olaya karışan E.E. (21) ve M.C.T. (24) isimli şahısların sosyal medya üzerinden tartışarak randevulaştıkları ve kavga ettikleri belirlenmiş, her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüpheliler hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılmış olup, 08.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edileceklerdir."
ifadeleri yer aldı.