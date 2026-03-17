Hafize Sultan Gök isimli genç kız, tarih yüksek lisans öğrencisi bir yandan da üç harfli market zincirlerinden birinde kasiyerlik yapıyor.

Hem Tiktok hem de Instagram hesabında markette çalıştığı anlardan da içerikler paylaşıyor.

Son videosunda bir arkadaşıyla beraber üzerinde iş elbisesi varken dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Genç kızın sadece Tiktok'taki hesabından 500 bin izlendi.

'KASİYER DEĞİL MANKEN'

Çok sayıda kullanıcı, videonun altına "Kasiyer değil manken" ve "Bunları ajanstan mı seçiyorlar?" gibi yorumlar yaptı.