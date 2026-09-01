Sosyal medyanın en çok konuştuğu görüntüler İstanbul'dan geldi. Fatih ve Üsküdar ilçelerinde benzer görüntüler kaydedildi. Surlarda ve Üsküdar sahilde alkol tüketenlere polis drone ile uyarılarda bulundu.

Sosyal medya bu görüntülere "Şeriatçı Drone" adını verdi. Büyük bir tartışmaya da zemin hazırladı.

Uygulamadaki ama kamu düzenini korumak mı yoksa yaşam tarzına müdahale mi sorusu burada öne çıkıyor.

Fatih Surlarda geçtiğimiz sene 19 yaşındaki bir cani, iki genç kadını vücut bütünlüğünü bozacak katletmesi hafızalarda yer alırken "O zaman bu dronelar neden yoktu?" sorusu akıllardaki yerini koruyor.