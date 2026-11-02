İkiz çocukları bulunan fenomen çift Nur Ertuğrul Can ve eşi, boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılık haberinin ardından bazı takipçileri çiftin etkileşim uğruna böyle bir açıklama yaptığını öne sürdü. Nur Ertuğrul Can, bu yorumlara sessiz kalmayarak isyan etti.



Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve ikiz çocukları bulunan Nur Ertuğrul Can ile eşi, boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Ayrılık haberine üzülenlerin yanı sıra açıklamanın sosyal medya etkileşimi için yapıldığını iddia edenler de oldu. Gelen yorumlara yanıt veren fenomen isim, iki çocuklu bir ailenin böyle bir kararı birkaç günlük etkileşim uğruna almayacağını söyledi.

“İKİ KURUŞ PARA İÇİN 5 SENEMİ ATAR MIYIM?”

Boşanma kararlarının ardından “Etkileşim için boşanıyorlar” yorumlarına tepki gösteren Nur Ertuğrul Can, influencer olduğu için özel hayatlarının da bu şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Can, kendisini eleştirenlere şu sözlerle seslendi:

“Ben influencer olmasaydım, ‘Yazık olmuş, iki tane çocukları var’ diyecektiniz. Influencer olduğumuz için ‘Etkileşim için boşanıyorlar’ diyorsunuz. Bütün hayatımız burası değil. Aynı hayatı yaşıyoruz. Siz ne için eşinizle tartışıyorsanız biz de tartışıyoruz. Bunu iki kuruş para için, iki gün etkileşim için 5 seneyi atar mıyım? İki çocuğumu bu hale getirir miyim? Bu etkileşim kaç gün bana katkı sağlayacak?”

AYRILIK KARARINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞLARDI

İkiz çocukları bulunan çift, boşanma kararlarını takipçileriyle paylaştıkları ortak açıklamayla duyurmuştu. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Sizlerle hayatımıza dair önemli bir kararı paylaşmak istiyoruz. Sizlerden en büyük ricamız, özellikle çocuklarımızı düşünerek bu sürece saygı göstermeniz ve kırıcı yorumlardan kaçınmamız. Her ayrılığın bir suçlusu, her bitişin herkes tarafından bilinmesi gereken bir hikayesi olmak zorunda değil. Bugüne kadar gösterdiğiniz sevgi ve desteğin, bu süreçte de anlayışa dönüşmesini diliyoruz.”