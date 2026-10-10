Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yeni kurallar belirlendi. Düzenleme, özellikle çocukların dijital ortamda güvenliği için kritik öneme sahip maddeler içeriyor.

Yeni kurallar kapsamında 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, bu yaş grubundaki kişilerin hizmetlere erişimini engellemekle yükümlü tutuluyor.

15-18 yaş aralığındaki kullanıcılar için ise farklı bir mekanizma devreye giriyor. Bu yaş grubundaki kullanıcıların gizlilik ayarları, ebeveyn denetimi, mesajlaşma özellikleri ve içerik tavsiye sistemleri için özel kurallar uygulanacak.

Yönetmelikteki bu düzenlemelerin uygulaması 1 Kasım 2026 itibarıyla başlayacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, bu tarihe kadar gerekli teknik altyapı ve denetim mekanizmalarını hazır hale getirmek zorunda olacak.