İddiaya göre İstanbul Tarabya’daki ünlü bir hamburger zincirinin şubesinde, bir anne ve kızı “yoksul göründükleri” gerekçesiyle içeriye kabul edilmedi. Olayın ardından kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine konuya ilişkin resmi süreç başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen ‘müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma’ konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaplan açıklamasının devamında, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın toplumsal vicdanın gücünü ortaya koyduğunu belirterek, “Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.