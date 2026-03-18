İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren "Çiğdem Mutfak" isimli işletmenin "mutfak elemanı" ilanında yer alan bazı ifadeler tepki çekti. Part-time olarak akşam 17.00-23.00 saatleri arasında çalışacak personel aranan ilanda, adaylardan "neden gece çıkıyorum demeyecek" şeklinde bir şart talep edilmesi eleştirilere neden oldu.

SKANDAL ŞARTLAR

İlanda ayrıca “yöneticisiyle haşır neşir olabilecek” ve “istenildiğinde yatılı kalabilecek” gibi ifadelerin yer alması sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından uygunsuz bulundu. İş tanımında ise hazır gıda ürünlerinin ısıtılıp paketlenmesi gibi görevler sıralandı. İlana 5 kişinin başvurduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kısa sürede yayılan ilan, özellikle çalışma koşulları ve kullanılan dil nedeniyle tepki topladı. Kullanıcılar, iş ilanlarında çalışan haklarına ve etik kurallara uygun ifadelerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Tepkilere rağmen ilan sahibi işletmeden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

'YATAK ODASI ELAMANI İLANI GİBİ DURUYOR'

İşte ilana gelen yorumlardan bazıları: