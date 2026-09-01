Sosyal medya platformlarında infiale yol açan bir canlı yayın videosunun ardından emniyet güçleri harekete geçti. Çocuklara yönelik istismar söylemleri, cinsel taciz ifadeleri, Müslümanları hedef alan nefret söylemleri ve geleceğe dönük saldırı planı iddialarıyla gündeme gelen görüntülerdeki kişinin 15 yaşındaki M.F.Ç. olduğu belirlendi.

KATLİAM İDDİALARI

Videoda ayrıca sokak hayvanlarına yönelik katliam ve işkence iddiaları da yer aldı. Şüphelinin kedileri katlettiği, yediği ve üzerlerinde deneyler yaptığını öne sürdüğü anlara ait ifadelerin yayılması üzerine binlerce sosyal medya kullanıcısı yetkilileri göreve çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen yoğun tepkilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelinin kullandığı dijital hesapları ve kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 15 yaşındaki M.F.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturmanın, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.