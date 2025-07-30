Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde 57 milyon varillik petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu.

YENİ ZAMLAR MI GELİYOR?

Yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki bu rezerv, özellikle Diyarbakır’da kaya petrolü ve gazı potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ancak bu haber, kamuoyunda sevinçten çok “yeni zamlar mı geliyor?” endişesini tetikledi.

Zira geçmişte benzer rezerv açıklamalarının ardından enerji fiyatlarında artışlar yaşanmıştı.

Bayraktar, Diyarbakır’daki analizlerde 4-6 milyon varillik rezerv ihtimali tespit edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Potansiyelin doğrulanması durumunda üretim başlayacak.

Ayrıca, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda ikinci fazın 2026’da tamamlanmasıyla, buradan elde edilecek doğal gazın 8 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılayabileceği ifade edildi.