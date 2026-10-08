Oyunculuk kariyerindeki büyük çıkışını Aşk-ı Memnu dizisiyle yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süre önce Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan çekilmesi hayranlarının dikkatini çekerken, kararının nedeni de merak konusu oldu.

Tatlıtuğ, dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak olan Organize İşler: Karun Hazinesi'nin ön gösterimine katıldı. Ünlü oyuncu burada Instagram hesabını neden kapattığı sorusuna yanıt verdi.

GALADA NEDENİNİ AÇIKLADI

Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabını kapatmasıyla ilgili soruya kısa ve net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, kararının arkasında sanıldığı gibi dramatik bir neden olmadığını söyledi.

Tatlıtuğ, “Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikayeye inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım” ifadelerini kullandı.

“İKİ DÜZİNE KİTAP ALDIM”

Tatlıtuğ'un açıklamasıyla Instagram hesabını kapatma kararının kendi tercihi olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sosyal medyaya ara vermek yerine kitap okumayı tercih ettiğini esprili bir dille anlattı. Yeni hayatında sosyal medyaya ara verdiğini belirten oyuncu kendini kitap okumaya verdi.

Böylece Tatlıtuğ'un hesabını kapatmasının arkasında hayranlarının düşündüğü gibi gizemli bir neden olmadığı da anlaşılmış oldu.