Beytüşşebap Kaymakamlığı, 1 Haziran 2026 tarihinde ilçenin dağlık alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında sözde bir “KBRN/şüpheli biyolojik saldırı” yaşandığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan incelemelerde iddialara konu olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiç meydana gelmediğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca konuya ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı, KBRN vakası ya da sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı ifade edildi.

Kaymakamlık açıklamasında, sosyal medyada yer alan devriye personeline saldırı, personelin ısırılarak yaralanması, şüpheli biyolojik ajan enfeksiyonu, karantina uygulanması ve KBRN ekiplerinin sevk edildiği yönündeki iddiaların tamamının asılsız olduğu vurgulandı. Kamuoyunun bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar etmemesi istendi.