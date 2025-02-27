Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2024 itibarıyla internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden kazanç sağlayan sosyal içerik üreticileri, bireysel eğitim verenler ve veri işleme hizmeti sunanlar, KDV istisnasından faydalanmaya başlayacak.

1 OCAK 2022'DE BAŞLAYAN İSTİSNA UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ

Tebliğe göre, 1 Ocak 2022'den itibaren sosyal ağlar üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi dijital içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin kazançlarına uygulanan KDV istisnası kapsamı genişletildi.

Bu değişiklik, sosyal medya platformları üzerinden içerik üreterek gelir elde eden kişiler için önemli bir avantaj sağlıyor.

YENİ DÜZENLEME İLE KURS VE EĞİTİM VERENLER DE KAPSAMA ALINDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2024 itibarıyla internet ve dijital ortamlar üzerinden içerik üreten sosyal içerik üreticileri ile bireysel kurs, eğitim, veri işleme, ürün tanıtımı gibi hizmetler veren kişilerin de kazançları, KDV istisnası kapsamına girecek.

Bu kapsamda, internet üzerinden eğitim veren ya da dijital platformlarda hizmet sağlayan gerçek kişiler, KDV ödemeksizin faaliyetlerini sürdürebilecek.

Bu yeni düzenleme, dijital içerik üreticileri ve eğitim veren kişiler için önemli bir mali avantaj sağlayarak, sektördeki gelişimleri teşvik etmeyi amaçlıyor.