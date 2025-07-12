2025 yılı itibarıyla 14 milyon 148 bin 740 kişi yaşamını yalnızca düzenli sosyal yardımla sürdürebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise “Hayırlı olsun” diyerek sosyal yardımlara 19-37 lira zam yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar, “Bu artış bir çay ile bir simide bile zor yeter” derken Bakan Mahinur Göktaş, 19 liralık artış için “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” mesajı yayınladı.

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte, yaşlı aylığı 4 bin 664 TL’den 5 bin 390 liraya yükseldi. Yaşlılara aylık 726 TL, günlük ise 24.2 lira zam yapıldı. Yüzde 40-69 arası engelli vatandaşlara yapılan yardım 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya yükseltildi. Vatandaşın desteğine aylık 579, günlük ise 19.3 lira zam yapılmış oldu.