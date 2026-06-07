Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde devletten sosyal yardım alan vatandaşlar, 1 Temmuz’dan itibaren PTT ve Ziraat Bankası’ndan ödenen yardımların bir başka kamu bankasından verileceğinin açıklanmasının ardından bankaya başvuru yapmak için saatlerce bekledi ve uzun kuyruklar oluştu.

Yardımların verildiği bankanın değiştirilmesine tepki gösteren bir ihtiyaç sahibi, “Kart almaya geldim, hava sıcak bekliyorum öldük dünden beri, ayağım topal, kalkamıyorum, tansiyonum var” dedi. Engelli yakını vatandaş ise “Okuma yazması olmadığı için buradan kart vermiyorlar, o yüzden savcılığa gittik. Sabah sekizden beri bekliyorum” diye konuştu.