Geçmişte devletten aldığı ödeneklerle bir at satın alması, göğüs büyütme ameliyatı geçirmesi ve estetik operasyonlara servet harcamasıyla ülkede büyük tartışma yaratan sekiz çocuk annesi kadın, devlet kasasından ödenen paranın artık ailesini geçindirmeye yetmediğini belirterek isyan bayrağını çekti.

İngiliz hükümetinin 400 milyar sterlini aşan sosyal yardım faturasına yönelik açıkladığı yeni bütçe paketinin ardından konuşan Buchan, durumun kontrolden çıktığını ve ülkenin bu yükü artık taşıyamadığını itiraf etti.

ÇALIŞMAK ZORUNDA KALACAĞINI AÇIKLADI

Ayda 1.200 sterlin (yaklaşık 80 bin TL) sosyal yardım ve çocuk parası almasına rağmen gıda bankalarına muhtaç hale geldiğini belirten bekar anne, 2 bin sterlinlik (yaklaşık 130 bin TL) su faturasını ödeyemediği için kapısına kadar gelen haciz memurlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Devletin kış ayları için vadettiği 100 sterlinlik (yaklaşık 6 bin 600 TL) enerji desteğinin kalabalık bir aile için hiçbir anlam ifade etmediğini savunan Buchan, hayatında ilk kez tam zamanlı bir işe girip asgari ücretle çalışmak zorunda kalacağını açıkladı.

Buchan’ın çıkışı, Birleşik Krallık genelinde vergi mükellefleri ile sosyal yardımla geçinen kesim arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi.