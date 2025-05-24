81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal CHP'nin ev sahipliğinde toplandı. Sosyalist Enternasyonal İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal toplantılarına başladıklarını bildirdi. Özel, üç gün sürecek toplantıların ana sloganının, "Hakkettiğimiz bir dünya için ya hep beraber ya hiçbirimiz!" olduğunu söyledi.
Toplantı öncesi görevden alınarak tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Sosyalist Enternasyonal temsilcileri, “İmamoğlu’na Özgürlük” yazılı görsellerle Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını talep etti.