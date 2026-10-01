Dünya çapında merkez sol ve sosyal demokrat partileri bünyesinde barındıran en büyük uluslararası kuruluş konumundaki Sosyalist Enternasyonal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda CHP’nin örgüte olan resmi üyeliği donduruldu.

YENİ PARTİ’NİN BAŞVURUSUNA ONAY

CHP’nin üyeliğinin askıya alındığı süreçte, YENİ Parti tarafından yapılan üyelik başvurusu ise Sosyalist Enternasyonal yetkili kurulları tarafından incelenerek karara bağlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti'nin örgüte katılım talebi kabul edilerek resmiyet kazandı.