Bodrum yaz sezonunun en çok konuşulacak konserlerinden biri için geri sayım başladı. Yunan sanatçı Konstantinos Argiros, 21 Ağustos'ta Bodrum Yalıkavak'ta sahne alacak. Konser duyurusunun ardından rezervasyonların kısa sürede tükenmesi üzerine organizasyona ikinci bir gece eklendi. Sanatçı, yoğun talep nedeniyle 22 Ağustos'ta da aynı mekânda müzikseverlerle buluşacak.

REZERVASYONLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

21 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek konserin afişinin yayımlanmasının ardından özellikle sosyete ve tatilciler etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Yoğun rezervasyon talebi nedeniyle ilk gece için yer kalmayınca organizasyon ekibi ikinci konser tarihini duyurdu.

YAZ SEZONUNUN EN ÇOK KONUŞULAN ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLMASI BEKLENİYOR

Konstantinos Argiros'un 21 ve 22 Ağustos'ta art arda vereceği konserlerin, Bodrum'un yaz takvimindeki en dikkat çeken organizasyonlar arasında yer alması bekleniyor. İki gece boyunca müzik ve eğlenceyi bir araya getirecek etkinlik, yerli ve yabancı birçok davetliyi ağırlayacak.

AKDENİZ ESİNTİSİ TAŞIYAN ÖZEL MENÜ

Konser organizasyonunda müzik kadar gastronomi deneyimi de ön planda olacak. Misafirlere geceye özel hazırlanan menüde Akdeniz ve dünya mutfağından seçkin lezzetler sunulacak. Böylece katılımcılar, canlı müzik eşliğinde farklı tatları da deneyimleme fırsatı bulacak.