İş insanı Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Kemal Gülman, Azerbaycanlı Mariam Mekhdieva ile önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikâh masasına oturdu.
Cemiyet hayatının önde gelen isimleri Gülman Ailesi'ni bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
300 davetlinin katıldığı bu özel günde duygu dolu anlar da yaşandı. 28 yaşındaki çiftin şahitliğini ise onları tanıştıran yakın dostları yaptı.
Feryal Gülman düğünün finalini, oğlu Aslan Kemal Gülman'la dans ederek yaptı.
Aslan Kemal Gülman ve Mariam Mekhdieva çiftinin Japonya'daki balayından sonra İstanbul'da yaşamaya devam edeceği öğrenildi.
ATİNA'DA TEKLİF ETMİŞTİ
Aslan Kemal, 2022'de Fransa St. Tropez'de aşk yaşamaya başladığı Azerbaycanlı Mariam Mekhdieva'ya Atina'da Eylül 2024'te evlenme teklifi etmişti