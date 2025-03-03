Ünlü iş insanı Beyhan Benardete, 61 yaşında Bodrum'da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Yakınlarının bir süre haber alamaması sonucu ortaya çıkan acı haber, sosyete ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Benardete'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde Bebek Camisi'nden kaldırıldı. Cenazeye, iş dünyasının önemli isimlerinden Revna ve Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Ali Koç, Demet Sabancı gibi isimler katıldı.

Benardete'nin ölümüne beyin kanaması sebep olurken, ünlü iş insanının annesinin de aynı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

KARDEŞLER 'BABA' KAVGASINA TUTUŞTU

Ancak Benardete'nin ölümünün ardından aile arasında çatırdamalar ses getirdi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddialarına göre, kavgaya sebep olan konu miras değil, Benardete'nin babası Adil Benardete'ye kimin bakacağı.

'BEN BAKACAĞIM' TARTIŞMASI

Adil Benardete'nin, ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete ile merhum Beyhan Benardete'nin oğlu Adilcan Benardete arasında, babalarına kimin bakacağı konusunda anlaşmazlık çıktığı belirtildi. Kavganın nedeni çocukların, babalarına bakmak istememesi değil, aksine herkesin "Ben bakacağım" demesi olarak öne sürüldü.