2016 yılında evlenerek magazin dünyasının “gözde çiftleri” arasında yerini alan Neva Dürüst ve Onur Tatari’nin evliliği, 2024 yılında sessiz sedasız sona erdi. Ancak çiftin 8 yıllık birlikteliğinin ardından yaşananlar, sosyete çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Boşanmanın ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Neva Dürüst, kısa süre önce 8 yaşındaki oğlu Osman’la birlikte Fildişi Sahilleri’ne tatile gitti. Ancak bu seyahatin sıradan bir tatil olmadığı öne sürüldü. Gazeteci Bülent Cankurt’un iddiasına göre Dürüst, yurt dışı planını gerçekleştirebilmek için dikkat çeken bir yola başvurdu.

İddiaya göre, Dürüst oğlunun pasaportunun kaybolduğunu beyan ederek ABD Konsolosluğu'na başvurdu ve yeni bir pasaport çıkarttı. Dürüst, bu hamlenin ardından bu kez yönünü Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Yeni pasaportla birlikte oğlu Osman’ı yanına alan Dürüst, sessiz sedasız ABD’ye gitti. Ancak bu gelişmeden habersiz olan baba Onur Tatari, durumu öğrendiğinde yargı yoluna başvurdu. Tatari, oğlunun annesi tarafından bilgisi ve izni olmadan yurt dışına çıkarıldığını savunarak New York Federal Mahkemesi’ne başvurdu. Tatari’nin başvurusunun ardından uluslararası çocuk kaçırma sözleşmeleri çerçevesinde hukuki süreç başlatıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ!

New York Federal Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda çocuğun izinsiz ve hukuka aykırı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne götürüldüğünü belirterek 8 yaşındaki Osman’ın derhal Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Onur Tatari’nin mahkeme kararı sonrası New York’a giderek oğlunu alıp Türkiye’ye getirdiği iddia edildi.