26 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Beyhan Benardete'nin ofisinde bir mektup bulundu. Vasiyet niteliğindeki mektup herkesi afallattı.
ÜVEY KIZLARINDAN HELALLİK İSTEMİŞ
Sosyetenin tanınmış isimlerinden 61 yaşındaki Benardete'nin ölümünden önce, üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş.
"ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ"
Mektubun, Benardete'nin ani ölümünden önce yazıldığı ve kendisinin zamanında gönderme fırsatı bulamadığı tahmin ediliyor. Benardete'nin öleceğini hissetmiş gibi bu mesajı kaleme aldığı konuşuluyor. Özellikle Rezzan Benardete'nin, mektubu okuduktan sonra büyük bir etki altında olduğu belirtiliyor.