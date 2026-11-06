Oyuncu Yasemin Ergene'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflar, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında sonlandıran Ergene'nin gönderisine, bir süredir adı aşk iddialarına karışan doktor Karaca Başaran'dan beğeni geldi.

KARACA BAŞARAN'DAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Takvim'in haberine göre; İzzet Özilhan ile boşanmasının ardından kariyerinde yeniden kendi soyadıyla yoluna devam eden Yasemin Ergene, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Ergene'nin son fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, gönderiyi beğenen isimler arasında doktor Karaca Başaran'ın da bulunması gözlerden kaçmadı. Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen ikilinin sosyal medya etkileşimi, haklarındaki aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

İKİ İSİMDEN DE AÇIKLAMA GELMEDİ

Yasemin Ergene ile Karaca Başaran'ın adı daha önce de birlikte anılmıştı. Son sosyal medya etkileşimi magazin kulislerinde konuşulurken, ikiliden ilişkilerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.