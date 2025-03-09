Ünlü isimlerin doktoru Genel ve Endokrin Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mete Düren'in, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Akbük Koyu'nda işlettiği mesire alanına 3 bin metrekarelik bir iskele yaptırdığı ortaya çıktı.



Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; yapılan ihbarın ardından Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, izinsiz şekilde yaptırılan iskele için inceleme başlattı.

İSKELENİN SİT ALANINA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Denetimler sonucunda söz konusu kaçak iskelenin '1'inci derece arkeolojik sit alanı' içerisinde kaldığı tespit edildi. Ruhsatsız yapı hakkında soruşturma başlatılırken, Düren hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Düren, üzerine atılı suçları işlemediğini ve suça konu iskelenin kendisi tarafından inşa edilmediğini savundu.



Düren, yatların yanaşması amacıyla yapılan iskelenin, kendisinin de üyesi olduğu kooperatifin ortak kararı ile yapıldığını öne sürdü.