Sabah yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı kulis bilgilerine göre Alara Mildon’un bir şirketin CEO’su İlhan Sipahi ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Mildon, geçtiğimiz hafta sonu Marmaris’te Sipahi’nin çalıştığı grubun otelinde düzenlenen konsere birlikte katıldı.

OKAN BURUK İDDİASINA YANIT

Alara Mildon’un adı geçtiğimiz ay Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı. Ancak Cankurt’un yazısında, Mildon’a yakın bir kaynağın bu iddiayı kesin bir dille yalanladığı aktarıldı.

Bunun ardından sosyete kulislerinde Mildon’un hayatında başka birinin olduğu konuşulmaya başlandı.

YENİ SEVGİLİSİYLE KONSERE GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Cankurt’un yazısında yer alan iddiaya göre Alara Mildon, bir şirketin CEO’su İlhan Sipahi ile aşk yaşıyor.

Mildon’un geçtiğimiz hafta sonu Marmaris’te düzenlenen ve uzun süre konuşulan konsere de Sipahi ile birlikte gittiği öne sürüldü.

KULİSE GİRMESİ DE GÜNDEMDE

İddiaya göre konserin ardından Alara Mildon’un sanatçının kulisine girerek hatıra fotoğrafı çektirmesi de İlhan Sipahi sayesinde gerçekleşti.

Mildon’un bu fotoğrafı daha sonra sosyal medya hesabından paylaşması da kulislerdeki ilişki iddialarını güçlendiren ayrıntılardan biri olarak yorumlandı.

“YANINDA ARTIK SEVGİLİSİ VAR” YORUMU

Cankurt’un aktardığı bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Mildon’un konsere yalnız gitmemesi oldu.

Sosyete çevresinde, Mildon’un daha önce birçok davet ve etkinliğe annesi veya erkek kardeşiyle katıldığı, bu kez ise yanında ailesinden kimsenin bulunmadığı konuşuluyor.