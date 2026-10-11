Sosyetenin genç isimleri, Can Matteo'nun vaftiz töreni için Mardin'de bir araya geldi. 9 Ekim'de başlayan ve üç gün sürecek program kapsamında yemek daveti, kilisede vaftiz töreni, sıra gecesi ve özel kahvaltı planlandı. Mardin'in taş mimarisiyle öne çıkan özel mekânlarından birinde düzenlenen kutlamalarda davetliler, yöresel eğlencelere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

TEF ÇALIP MENDİL SALLADILAR

Nazlı Özlenir, Lara Alişan, Derev Clara, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Narod Çetinkaya ve Lorin Kılıççı'nın da aralarında bulunduğu davetliler, kutlamalarda bir araya geldi.

Paylaşılan görüntülerde kadın davetlilerin başlarına desenli eşarplar bağladığı görüldü. Tef çalıp mendil sallayarak dans eden konuklara zılgıtlar da eşlik etti. Taş duvarlı mekânda kurulan sofraların çevresinde toplanan davetliler, Mardin'deki kutlamalara renk kattı.

VAFTİZ PROGRAMI ÜÇ GÜN SÜRECEK

Can Matteo için hazırlanan program 9 Ekim'de başladı. İlk gün yemek davetiyle başlayan organizasyonun ikinci gününde sabah saatlerinde kilisede vaftiz töreni, akşam ise sıra gecesi düzenlenmesi planlandı. Program, son gün yapılacak özel kahvaltıyla tamamlanacak.

KONUKLAR İÇİN OTEL KAPATILDI

Çiftin organizasyon şirketiyle anlaşarak davetliler için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birini kapattığı belirtilmişti. Süryani adetlerine göre gerçekleştirilecek vaftiz töreni öncesinde kadın konuklardan şapka takmalarının istendiği de aktarılmıştı.





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